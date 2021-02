“Vi racconto il mio amico Gianni, che mi comprò i libri per studiare”: la storia di Massamba



Massamba e Gianni sono diventati amici per caso e lo sono stati per tutta la vita: Massamba arrivava dal Senegal con la sua famiglia ed era un bambino timido. Gianni, invece, lo aveva notato bighellonare nella sua zona. “A scuola non ci vai?” gli aveva chiesto. Massamba gli aveva confidato che i libri costavano troppo e così Gianni glieli aveva comprati prima dell’inizio delle lezioni.

Continua a leggere



Massamba e Gianni sono diventati amici per caso e lo sono stati per tutta la vita: Massamba arrivava dal Senegal con la sua famiglia ed era un bambino timido. Gianni, invece, lo aveva notato bighellonare nella sua zona. “A scuola non ci vai?” gli aveva chiesto. Massamba gli aveva confidato che i libri costavano troppo e così Gianni glieli aveva comprati prima dell’inizio delle lezioni.

Continua a leggere

Continua a leggere