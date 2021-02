Via libera alla riapertura degli impianti sciistici in zona gialla. Le nuove linee guida



Il Comitato tecnico scientifico ha preso la sua decisione: dopo aver esaminato la proposta delle Regioni sull’apertura degli impianti sciistici, ha deciso di accordare il suo okay soltanto alle regioni in zona gialla. Fumata nera quindi per le regioni in arancione, diversamente da quanto era trapelato inizialmente. Le nuove linee guida prevedono distanziamento e skipass acquistabili online.

