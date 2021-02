Vicenza, altre coperte buttate via ai clochard. Parte una raccolta firme: “Il Comune non ci parla”



In città parte la raccolta firme “Vicenza Solidale” per aiutare i clochard che vivono in strada. Tra le richieste sottoscritte da 22 associazioni impegnate nel volontariato e nel mondo dell’attivismo cittadino, quello di rivedere i “regolamenti antibivacco e antidegrado della città”. I volontari: “Portiamo le cuccette anti freddo in città come in Francia e Germania”. Intanto un altro episodio di coperte gettate via a un senza tetto.

