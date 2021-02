Vigile del Fuoco deve assistere la moglie malata: i colleghi rinunciano alle ferie per sostituirlo



Patrizio Carlini, un vigile del fuoco di Albenga, aveva bisogno di stare accanto alla moglie gravemente malata di leucemia e poi morta a causa della malattia; i suoi colleghi però non l’hanno lasciato solo ma hanno rinunciato a delle giornate di ferie per sostituirlo e permettergli di non lasciare mai, fino alla fine, la sua compagna.

