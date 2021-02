Violenza in Scozia, due donne muoiono accoltellate, un uomo investito



Due donne di 39 e 24 anni sono state uccise ieri sera a Kilmanrock, in Scozia, in un doppio accoltellamento, mentre un uomo è morto dopo essere stato investito dal veicolo che si ritiene fosse guidato dallo stesso accoltellatore. I tre delitti, fanno sapere le autorità scozzesi, non sono stati trattati come casi di terrorismo.

