A 21 anni faceva il rider per pagarsi gli studi: dopo un incidente Samuele rischia la paralisi



A 21 anni Samuele aveva scelto di fare il rider per pagarsi gli studi universitari nell’Ateneo di Bologna. Una sera, mentre tornava da una consegna in una strada di campagna della sua Rovigo, Samuele ha perso il controllo dell’auto e ora rischia di restare paralizzato a causa di una lesione al midollo spinale. Gli amici hanno organizzato per lui una raccolta fondi per finanziare un delicato intervento chirurgico.

