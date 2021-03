A 8 anni si rasa i capelli per donarli ai malati di cancro: il regalo di Allegra



Allegra ha solo 8 anni ma già le idee molto chiare: ha deciso di tagliarsi i capelli a zero perché “più comodi”. Poi ha deciso di donare la sua lunga treccia bionda ai malati oncologici: i suoi lunghi capelli biondi saranno regalati all’associazione benefica “Un angelo per capello” che realizza parrucche anche per i malati che non possono permettersene l’acquisto.

