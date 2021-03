“A 82 anni ancora non vaccinato”, la protesta social di nonno Pierdomenico



Nonno Pierdomenico Vannini, pensionato toscano di 82 anni, ha deciso di lanciare una protesta social per non essere stato ancora vaccinato nonostante vari tentativi di prenotazione per la campagna di vaccinazione covid. L’uomo è preoccupato non solo per la sua salute ma anche per quella della moglie che infatti è anziana e anche immunodepressa.

