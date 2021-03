A 88 anni “dottore” per 13 volte: “Sono lo studente più anziano del mondo e non voglio smettere”



Ha 88 anni appena compiuti e da pochi mesi ha terminato un master in Criminologia e ora si è iscritto anche al corso di laurea in Scienze investigative. Si chiama Leonardo Altobelli, medico in pensione, vive a Troia (di cui è stato anche sindaco) ed è lui il secondo uomo più laureato al mondo.I l suo metodo di studio? Tutto basato sulla memoria.

