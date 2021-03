A Bologna un 14enne è stato ricoverato in terapia intensiva per Covid: “È grave”



Un ragazzo di 14 anni è ricoverato per Covid in terapia intensiva all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Le sue condizioni sarebbero gravi e non avrebbe, secondo i sanitari, patologie pregresse. Solo qualche giorno fa sempre a Bologna era arrivata anche una bimba di 11 anni, la cui prognosi è ancora riservata.

