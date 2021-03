A Giugno calerà il numero di decessi da Covid secondo uno studio americano



A giugno il numero giornaliero di decessi per Covid-19 dovrebbe calare, tornando a quote precedenti a quelle della seconda ondata. Tutto questo, però, soltanto se si continueranno a indossare mascherine e se il piano vaccinale continuerà ad andare avanti. Sono queste le valutazioni dell’ Institute for health metrics and evaluation di Seattle.

Continua a leggere



A giugno il numero giornaliero di decessi per Covid-19 dovrebbe calare, tornando a quote precedenti a quelle della seconda ondata. Tutto questo, però, soltanto se si continueranno a indossare mascherine e se il piano vaccinale continuerà ad andare avanti. Sono queste le valutazioni dell’ Institute for health metrics and evaluation di Seattle.

Continua a leggere

Continua a leggere