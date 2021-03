A Pasqua controlli covid a tappeto contro assembramenti e spostamenti, nuova circolare del Viminale



A Pasqua controlli covid rafforzati in tutta Italia per evitare assembramenti e resse soprattutto nelle aree urbane ma anche per evitare spostamenti non dovuti. Lo prevede una nuova circolare emessa in queste ore dal Viminale e indirizzata a tutti i Prefetti in vista delle festività pasquali. Rafforzate anche le misure di controllo sulle principali arterie stradali extraurbane, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti.

