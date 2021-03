A soli 3 anni vaga da solo per strada: salvato dai carabinieri



Vagava completamente da solo per le strade di Terni con indosso una magliettina leggera e dei pantaloncini. Ai piedi non aveva neppure le scarpe ed era visibilmente impaurito. Il bimbo di 3 anni è stato notato da solo per le strade di Terni da un passante che ha chiamato il 112. Il piccolo si era allontanato dal giardino di casa in un momento di distrazione dei genitori.

