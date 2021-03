Abbandonato dai padroni perché malato, l’ultimo addio al cane Heart prima di morire



L’ultimo addio dei volontari al cane Heart, un esemplare di pastore tedesco abbandonato dai suoi padroni perché malato e deceduto infine nei giorni scorsi per le conseguenze di quei problemi di salute mai curati. Per l’animale una vacanza in riva la mare con i volontari dell’associazione Qua la zampa di Bitonto che lo hanno accudito nell’ultimo anno.

