Abusato dal catechista da bambino, aveva iniziato a ricattarlo per denaro: a processo



Abusato da bambino da un catechista, aveva iniziato a ricattarlo dal 2010 fino al 2017 per denaro. Lo minacciava di diffondere i filmati dei loro incontri se non avesse ricevuto denaro. L’uomo è ora a processo per estorsione. Il catechista è invece deceduto nel 2018. All’epoca dei rapporti sessuali, l’imputato aveva 12 anni.

