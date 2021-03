Accusata di curare i tumori con gli ultrasuoni: medico imputato per omicidio volontario



Avrebbe curato i tumori di diversi pazienti con gli ultrasuoni: per questo una dottoressa di Tertenia era stata interdetta dalla professione e accusata di omicidio volontario per la morte di 3 pazienti. La donna è stata rinviata a giudizio e l’accusa di omicidio volontario resta in piedi per un solo decesso, collegato secondo la giustizia ai trattamenti ricevuti dal paziente.

