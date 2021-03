Addio Alfredo, medico della Polizia: salgono a 335 i camici bianchi morti per Covid in Italia



Lutto a Termoli per la morte di Alfredo Lestini, 63 anni, medico superiore della Polizia di Stato in congedo, iscritto all’Ordine provinciale di Campobasso, a causa del Covid-19. Sono saliti, così, a 335 i camici bianchi in tutta Italia durante la pandemia: “Un esempio di umanità e professionalità, oggi è ricordato con stima e grandissimo affetto”.

