Agente accusato di aver rubato il bancomat alla vittima di un incidente: a processo



Avrebbe rubato il bancomat alla vittima di un incidente: un agente è stato rimosso dal suo ruolo ed è finito a processo. Accusato anche di altri furti, sempre in contesti di controlli di rito o di operazioni nelle quali era coinvolto come agente in divisa. L’uomo è stato sollevato dall’incarico ed è ora a processo.

