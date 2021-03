“Aiutiamo Alessandro”: l’appello per il piccolo affetto da una malattia rarissima



Il bimbo di Molfetta è stato colpito da una patologia che conta appena 80 casi in tutto il mondo. La mamma Concetta: “Alessandro aveva soli 6 mesi quando ci hanno dato la diagnosi. La sua è una malattia autoimmune. Significa che l’organismo attacca se stesso Noi gestiamo un bar e in questo periodo non stiamo lavorando a pieno regime”.

