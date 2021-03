Akash abbandona l’Isola dei Famosi, Ilary Blasi infuriata: “Prendi il sacchetto e torna in Italia”



Il naufrago, eliminato della terza puntata, rinuncia alla possibilità di restare in gara rimanendo a Parasite Island. “La mia isola l’ho già vinta”, dice nonostante i tentativi di convincimento di opinionisti e conduttrice, che non la prende bene: “A saperlo non ti avremmo dato questo spazio, prendi il sacchetto e tornatene in Italia”.

