Alberta Paola morta a Ferrara, il figlio si autoaccusa dell’omicidio: “Soffocata con un cuscino”



Sarebbe morta per asfissia Alberta Paola Sturaro, la donna di 75 anni trovata senza vita in via Ghiara a Ferrara lunedì scorso. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia che confermerebbero la versione del figlio della vittima, Stefano Franzolin, 48 anni, che si è autoaccusato prima sul luogo del delitto e poi durante l’interrogatorio con gli inquirenti dell’omicidio.

