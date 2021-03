Alessandra Amoroso e il bacio LGBTQ: “L’amore non ha bisogno di benedizioni”



Dopo Elodie e Laura Pausini, anche Alessandra Amoroso si schiera a favore delle coppie omosessuali in seguito alla posizione ribadita dal Vaticano secondo la quale la Chiesa continuerà a non benedire le relazioni tra persone dello stesso sesso. “L’amore non fa distinzioni. L’amore non ha bisogno di benedizioni”, ha scritto la cantante sui social.

Continua a leggere



Dopo Elodie e Laura Pausini, anche Alessandra Amoroso si schiera a favore delle coppie omosessuali in seguito alla posizione ribadita dal Vaticano secondo la quale la Chiesa continuerà a non benedire le relazioni tra persone dello stesso sesso. “L’amore non fa distinzioni. L’amore non ha bisogno di benedizioni”, ha scritto la cantante sui social.

Continua a leggere

Continua a leggere