Allarme varianti e pressione sugli ospedali, Brusaferro: “Progressione rapida diffusione del virus”



Secondo Silvio Brusaferro e Gianni Rezza, intervenuti in conferenza stampa per illustrare i dati dell’ultimo monitoraggio della situazione epidemiologica della Cabina di Regia, “l’Italia si trova in un momento critico. Aumentano l’Rt, l’incidenza e la pressione sugli ospedali. È molto importante intervenire in maniera tempestiva e radicale per contenerle, soprattutto laddove ci sono varianti che dobbiamo ancora conoscere completamente per esempio sul piano della risposta dei vaccini”.

