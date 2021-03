Ambasciatore Attanasio ucciso in Congo, alla vedova la cittadinanza italiana per meriti speciali



Zakia Seddiki avrà la cittadinanza italiana, lo ha deciso il governo italiano avviando la procedura per assegnare alla donna di origini marocchine. La trentaseienne, vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio e madre di tre bambine nate dal matrimonio con il diplomatico, riceverà la cittadinanza italiana per meriti speciali conseguiti per la sua attività benefica in Africa e a favore di più deboli.

