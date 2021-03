“Amo il mio lavoro in ospedale, ma ho paura di contagiare i miei cari: vi prego, siate responsabili”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Anna, una giovane di 24 anni laureata in Giurisprudenza e che ha deciso di iscriversi alla facoltà di Infermieristica e che attualmente sta lavorando anche in ospedale: “Per quanto dure possano essere queste giornate, sono felice perché faccio quello che amo. Il problema è la paura che mi accompagna ogni giorno. È la paura di andare in ospedale e contrarre il virus”.

Continua a leggere



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Anna, una giovane di 24 anni laureata in Giurisprudenza e che ha deciso di iscriversi alla facoltà di Infermieristica e che attualmente sta lavorando anche in ospedale: “Per quanto dure possano essere queste giornate, sono felice perché faccio quello che amo. Il problema è la paura che mi accompagna ogni giorno. È la paura di andare in ospedale e contrarre il virus”.

Continua a leggere

Continua a leggere