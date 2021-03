Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi, Arianna Cirrincione avverte: “Giù le mani dal mio boy”



La ex corteggiatrice di Uomini e Donne parla del fidanzato: i due uscirono insieme dal programma di Maria De Filppi ormai oltre due anni fa. E presto Cerioli dovrebbe sbarcare come concorrente all’Isola dei Famosi. Per Arianna è un concorrente perfetto per i reality capace “di dare tanto a un programma”. La ragazza però ammette di essere gelosa: “Se gli fanno i complimenti mi fa piacere, ma giù le mani!”.

