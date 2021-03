Angelica Fiorello e Olivia Testa, chi sono le figlie di Fiorello e Susanna Biondo



Rosario Fiorello è uno dei più grandi mattatori della tv e in tanti anni di carriera non sono mancati sketch relativi al suo rapporto con le nuove generazioni, soprattutto con le sue figlie. La piccola di casa, avuta nel 2006 dal matrimonio con Susanna Biondo, si chiama Angelica, mentre la più grande, Olivia, è in realtà la primogenita della moglie, avuta da una precedente relazione. Scopriamo qualcosa in più sul loro rapporto.

Continua a leggere



Rosario Fiorello è uno dei più grandi mattatori della tv e in tanti anni di carriera non sono mancati sketch relativi al suo rapporto con le nuove generazioni, soprattutto con le sue figlie. La piccola di casa, avuta nel 2006 dal matrimonio con Susanna Biondo, si chiama Angelica, mentre la più grande, Olivia, è in realtà la primogenita della moglie, avuta da una precedente relazione. Scopriamo qualcosa in più sul loro rapporto.

Continua a leggere

Continua a leggere