Arezzo, muore a 14 anni da sola a casa: si stava collegando con la scuola per la Dad



L’hanno trovata riversa in camera, senza vita. Morta a 14 anni mentre chiamava per collegarsi con la Dad, la didattica a distanza. Era da sola in casa quando è avvenuta la tragedia. La ragazzina, unica figlia, viveva con la madre, una 46enne romena che aveva trovato lavoro come badante a Monterchi. All’origine della morte probabilmente un malore: disposta l’autopsia.

Continua a leggere



L’hanno trovata riversa in camera, senza vita. Morta a 14 anni mentre chiamava per collegarsi con la Dad, la didattica a distanza. Era da sola in casa quando è avvenuta la tragedia. La ragazzina, unica figlia, viveva con la madre, una 46enne romena che aveva trovato lavoro come badante a Monterchi. All’origine della morte probabilmente un malore: disposta l’autopsia.

Continua a leggere

Continua a leggere