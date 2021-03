Arriva il diritto alla riparazione: dall’1 marzo più facile aggiustare tv, frigoriferi e lavatrici



Dall’1 marzo i cittadini europei hanno accesso al diritto alla riparazione, una serie di facilitazioni per aggiustare i loro prodotti elettronici (e non solo) come tv, frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie: le semplificazioni riguardano soprattutto i pezzi e i manuali per i riparatori professionisti, ma vantaggi ci sono anche per i singoli consumatori.

Continua a leggere



Dall’1 marzo i cittadini europei hanno accesso al diritto alla riparazione, una serie di facilitazioni per aggiustare i loro prodotti elettronici (e non solo) come tv, frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie: le semplificazioni riguardano soprattutto i pezzi e i manuali per i riparatori professionisti, ma vantaggi ci sono anche per i singoli consumatori.

Continua a leggere

Continua a leggere