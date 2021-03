Asia Argento difende Fabrizio Corona: “Quest’uomo non è un assassino”



Asia Argento fa un appello ai suoi fan chiedendo di unirsi nella sua lotta mediatica perché sia fatta giustizia a Fabrizio Corona. “Quest’uomo non è un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale”, spiega in un post su Instagram, dove mostra i momenti concitati di questa mattina. Il volto pieno di sangue, la lite con gli agenti di polizia che lo hanno spinto in ambulanza, le grida, le lacrime della madre. “Non uscirà riabilitato da questi due anni di carcere”.

