Assiste a scippo, Sindaco di Carpi insegue il ladro e lo ferma: “Mai girarsi dall’altra parte”



“Ho fatto quello che tutti i cittadini dovrebbero fare: non voltarsi dall’altra parte” ha sopeigato il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, raccontando il rocambolesco inseguimento di uno scippatore a piedi tra le strade della cittadina in provincia di Modena di cui è stato protagonista. Un inseguimento reso possibile però dal fatto che il ladro non era armato e a piedi.

Continua a leggere



“Ho fatto quello che tutti i cittadini dovrebbero fare: non voltarsi dall’altra parte” ha sopeigato il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, raccontando il rocambolesco inseguimento di uno scippatore a piedi tra le strade della cittadina in provincia di Modena di cui è stato protagonista. Un inseguimento reso possibile però dal fatto che il ladro non era armato e a piedi.

Continua a leggere

Continua a leggere