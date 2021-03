AstraZeneca, Ema: “Nessuna indicazione su legame con i decessi”, giovedì le conclusioni ufficiali



“Stiamo prendendo la situazione attuale molto seriamente. Continuiamo a valutare, ma ribadiamo che i benefici del vaccino AstraZeneca sono di gran lunga superiori ai rischi. Non sono qui per presentarvi una conclusione, ma per informarvi sui passaggi”: lo ha detto la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, confermando che il committee di sicurezza è riunito in queste ore e una decisione è attesa per giovedì pomeriggio.

