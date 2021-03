AstraZeneca, gli epidemiologi: “Casi di trombosi tra i vaccinati in linea con quelli popolazione”



L’Associazione Italiana di Epidemiologia: “I casi di trombosi venosa profonda si verificano non certo per effetto del vaccino ma per effetto della normale incidenza della malattia”. “Ogni anno sono attesi nella popolazione generale tra 35 e 70 anni di età circa 80 casi di TVP ogni 100.000 persone. Questa stima conduce a un numero di casi attesi pari a 1,5- 2 casi per settimana, ovvero 6-8 casi nell’ultimo mese per 100.000 persone”.

