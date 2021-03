AstraZeneca, Von der Leyen telefona a Draghi: “Non c’è nesso evidente tra vaccino e trombosi”



In un colloquio telefonico tra Mario Draghi e Ursula Von der Leyen, la presidente della Commissione Ue ha spiegato al presidente del Consiglio che non ci sono nessi tra i casi di trombosi che sono stati registrati in Europa e la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. L’Ema ha avviato una “ulteriore review accelerata”, ha aggiunto Von der Leyen.

