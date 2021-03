Attraversa la strada con la carrozzina elettrica, ma lo investe un Suv: muore un 61enne



Stava attraversando la strada a Pesaro con la sua carrozzina elettrica, ma un Suv lo ha investito buttandolo violentemente a terra. Antonio Cetta, 61 anni, è morto sul colpo. per lui sono stati vani i soccorsi. L’uomo viveva nel quartiere popolare di Muraglia con le sue quattro gatte. In via Flaminia, tre anni prima, stava per incorrere nello stesso tipo di incidente.

Continua a leggere



Stava attraversando la strada a Pesaro con la sua carrozzina elettrica, ma un Suv lo ha investito buttandolo violentemente a terra. Antonio Cetta, 61 anni, è morto sul colpo. per lui sono stati vani i soccorsi. L’uomo viveva nel quartiere popolare di Muraglia con le sue quattro gatte. In via Flaminia, tre anni prima, stava per incorrere nello stesso tipo di incidente.

Continua a leggere

Continua a leggere