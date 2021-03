Aumentano attacchi hacker alla sanità per scoprire le terapie contro il Covid: il rapporto degli 007



In Italia crescono le fake news e i cyber attacchi. Ma non solo: le conseguenze del Covid-19, secondo la relazione annuale dell’Intelligence, sono diverse. A rischio gli asset pregiati dell’Italia, che potrebbero finire in mani straniere. E ancora il terrorismo, con i processi di radicalizzazione che avvengono sul web e nelle carceri italiane.

