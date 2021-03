Aveva 800 video pedopornografici sul cellulare: arrestato un 65enne



Accade in provincia di Firenze, dove un uomo di 65 anni è stato arrestato in seguito alle indagini della polizia locale che hanno confermato il suo assiduo utilizzo di foto e video pedopornografici. Più di 800 video con minori all’interno dei dispositivi tecnologici sequestrati e perquisiti. L’indagine è iniziata dopo la segnalazione di un ente non governativo statunitense che aveva fatto presente che l’uomo aveva sul suo profilo numerosi video con protagonisti minori.

