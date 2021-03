Bari, 28enne in condizioni critiche finisce in rianimazione: ha già perso i genitori per Covid



Il personale medico dell’ospedale Covid alla Fiera del Levante si sta stringendo a un ragazzo particolarmente sfortunato che dopo aver perso perso la mamma e il papà per Coronavirus ora lui stesso lotta tra la vita e la morte. Contagiata anche la sorella, ma non è in pericolo di vita. Intanto in Puglia i reparti Covid sono pieni ed è ripartita la spola degli elicotteri che trasportano malati alla caccia di un posto letto libero.

