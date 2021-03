Bari, donati gli organi di pazienti positivi al Covid-19: salvano due vite a Palermo e Torino



Al Policlinico di Bari sono stati donati per la prima volta gli organi di due pazienti positivi al Covid e così sono state salvate due vite a Torino e a Palermo. Il protocollo prevede che possano essere donati solo gli organi salvavita e che a ricevere il trapianto possano essere o pazienti in urgenza Covid positivi o pazienti presenti in lista d’attesa per il trapianto e che sono guariti dal virus sviluppando anticorpi.

Continua a leggere



Al Policlinico di Bari sono stati donati per la prima volta gli organi di due pazienti positivi al Covid e così sono state salvate due vite a Torino e a Palermo. Il protocollo prevede che possano essere donati solo gli organi salvavita e che a ricevere il trapianto possano essere o pazienti in urgenza Covid positivi o pazienti presenti in lista d’attesa per il trapianto e che sono guariti dal virus sviluppando anticorpi.

Continua a leggere

Continua a leggere