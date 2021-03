Bari, guardrail trancia abitacolo del furgone: muore 25enne, grave il collega



La vittima dell’incidente stradale è Carlos Modugno, 25enne barese che viaggiava come passeggero a bordo del furgone della ditta di pulizie per la quale lavorava e al cui volante vi era invece un collega 22enne che è rimasto gravemente ferito nell’impatto ed è ora ricoverato in ospedale a Bari.

Continua a leggere



La vittima dell’incidente stradale è Carlos Modugno, 25enne barese che viaggiava come passeggero a bordo del furgone della ditta di pulizie per la quale lavorava e al cui volante vi era invece un collega 22enne che è rimasto gravemente ferito nell’impatto ed è ora ricoverato in ospedale a Bari.

Continua a leggere

Continua a leggere