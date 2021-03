Bari, muore bimbo di 18 mesi investito dall’auto del padre mentre fa manovra



Un bimbo di un anno e mezzo è morto in circostanze tragiche: il padre lo avrebbe investito con la macchina mentre effettuava una manovra per uscire da un’area di parcheggio. L’uomo non si sarebbe accorto della presenza del figlio e i soccorsi sono stati chiamati nell’immediato per soccorrere il bambino. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare.

