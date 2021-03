Bari, operaio di 55 anni morto schiacciato dal braccio di una gru



Giuseppe D’Erasmo, un operaio di 55 anni, è morto ieri mentre era al lavoro in un deposito a Gravina in Puglia (Bari), in contrada Graviglione. Sull’ennesima “morte bianca” la Procura di Bari ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo. L’uomo è stato schiacciato e ucciso da un braccio meccanico.

