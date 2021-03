Benjamin McKenzie è diventato papà, secondo figlio per l’attore di The O.C. e Gotham



Morena Baccarin ha partorito: per l’attrice è il terzo figlio, il secondo con il marito Benjamin McKenzie, famoso per i ruoli di Ryan Atwood in The O.C. e di Jim Gordon in Gotham. I due attori hanno accolto nelle loro vite il piccolo Arthur, nato a tre anni di distanza dal loro matrimonio e a quattro dalla nascita della figlia Frances.

