Benno Neumair, il presagio dei coniugi uccisi: avevano fatto sparire tutti i coltelli



Un delitto annunciato, verrebbe da dire. Emergono nuovi particolari inquietanti sul delitto di Bolzano. Pare che Benno Neumair fosse affetto da una schizofrenia paranoide con disturbi di personalità in chiave aggressiva. Dopo il ricovero in Germania doveva iniziare una terapia, ma non si sarebbe mai sottoposto alle cure del caso. I genitori erano terrorizzati…

Continua a leggere



Un delitto annunciato, verrebbe da dire. Emergono nuovi particolari inquietanti sul delitto di Bolzano. Pare che Benno Neumair fosse affetto da una schizofrenia paranoide con disturbi di personalità in chiave aggressiva. Dopo il ricovero in Germania doveva iniziare una terapia, ma non si sarebbe mai sottoposto alle cure del caso. I genitori erano terrorizzati…

Continua a leggere

Continua a leggere