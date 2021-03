Bertolaso dice che tutta Italia sarà presto in zona rossa tranne la Sardegna



Secondo Guido Bertolaso ex capo della Protezione civile e attuale consulente della Regione Lombardia per il piano vaccinale, a breve tutta Italia potrebbe finire in zona rossa. La soluzione è nei vaccini: “È fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni”.

