Bimba di 11 anni ricoverata per Covid a Bologna: “Ancora grave, caso più unico che raro”



Restano gravi le condizioni della bimba di 11 anni di origine pachistana ricoverata in terapia intensiva per Covid all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove è stata trasferita da Cona circa una settimana fa. Un caso più unico che raro, hanno raccontato gli esperti, anche perché la giovane non presenta alcuna malattia pregressa.

