Bollettino Coronavirus Italia 7 marzo, 20.765 i nuovi casi e 207 morti in un giorno



Secondo il bollettino di oggi domenica 7 marzo 2021, sono 20.765 i casi coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.067.486. Ieri i contagi sono stati 23.641. Sono invece 207 le vittime in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 99.785.

Continua a leggere



Secondo il bollettino di oggi domenica 7 marzo 2021, sono 20.765 i casi coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.067.486. Ieri i contagi sono stati 23.641. Sono invece 207 le vittime in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 99.785.

Continua a leggere

Continua a leggere