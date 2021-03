Bollettino Coronavirus Italia, oggi 18.765 contagi su 335.189 tamponi e 551 morti per Covid: i dati di martedì 23 marzo



Sono 18.765 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino di oggi, martedì 23 marzo. I test effettuati tra tamponi antigenici e molecolari nell’ultima giornata sono stati 335.189. Il tasso di positività scende al 5,6%. Ancora 551 i decessi per Covid. La Regione in cui si registra il più alto numero di nuovi contagi su base giornaliera è la Lombardia.

