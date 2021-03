Bollettino Coronavirus Italia, oggi 23.696 contagi su 349.472 tamponi e 460 morti per Covid: i dati di giovedì 25 marzo



Sono 23.696 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia su 349.472 tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 25 marzo, del Ministero della Salute. Stabile il numero dei morti Covid: 460 come ieri. Boom di contagi e decessi in Lombardia: oltre cinquemila le infezioni e 100 le vittime.

Continua a leggere



Sono 23.696 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia su 349.472 tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 25 marzo, del Ministero della Salute. Stabile il numero dei morti Covid: 460 come ieri. Boom di contagi e decessi in Lombardia: oltre cinquemila le infezioni e 100 le vittime.

Continua a leggere

Continua a leggere