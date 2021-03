Bollettino Coronavirus Italia, oggi 25.735contagi su 364.822 tamponi e 386 morti per Covid: i dati di venerdì 19 marzo



Secondo il bollettino di oggi, venerdì 19 marzo, sul Coronavirus sono stati registrati in Italia 25.735contagi su 364.822 tamponi e 386 morti per Covid. La Lombardia è la regione con il più alto incremento giornaliero di casi. Salgono ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Il tasso positività si attesta stabile al 7%.

